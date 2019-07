Dùbhlan an sgudail air Beinn Nibheis

Image copyright Real3Peaks Challenge Image caption Craiceannan a chaidh a thogail far Beinn Nibheis an t-seachdain seo chaidh.

Thog luchd-iomairt bhon 'Real 3 Peaks Challenge' mu ochd cìlo de chraiceann banana far Beinn Nibheis thairis air dà là an t-seachdain seo chaidh.

Bidh an luchd-coiseachd a' stiùireadh sgiobaidhean airson sgudal a thogail far nan trì beanntan as àirde san Rìoghachd Aonaichte - Scafell Pike an Sasainn, Snowdon sa Chuimrigh agus Beinn Nibheis an Alba.

A dh'aindeoin na fhuair iad, tha muinntir an 'Real 3 Peaks Challenge' a tha air a bhith a' strì fad bhliadhnaichean airson sgudal a thogail far nam beantan àrda, ag ràdh gu bheil lùghdachadh air tighinn air na tha de sgudal air Beinn Nibheis.

Tha a' bhuidheann air mu 230cg de sgudal a thoirt far na beinne ann am bliadhna roimhe seo, ach an-uiridh bha an àireamh sin sios gu 135cg.

Ach 's e craiceann bhananathan a bu mhotha a thog iad, còmhla ri rùsg bho mheasan eile agus neapraigean.

Dùbhlan

Bheir e suas ri dà bhliadhna mus seac na craiceannan.

Tha mu 160,000 sreapadair a tadhal air a' bheinn as àirde san Rìoghachd Aonaichte gach bliadhna.

Thuirt Urras Iain Mhuir, a bhios a' coimhead às dèidh na beinne, gu bheil iad air a bhith a' feuchainn ri dèiligeadh ri dùbhlan nam bananathan airson bhliadhnaichean.

"Tha sinn a' cur fàilte air an àrdachadh de dh'ùidh ann am beanntan na h-Alba, ach tha an àireamh mhòr a tha a' tadhal san aon àite a' toirt buaidh ge b' i an ann le bhith a' cnàmh nan slighean coiseachd, no le bhith a' tilgeil sgudail," thuirt Manaidsear Tìre Beinn Nibheis, Alison Austin.

"Tha fhios againn gu bheil sreapadairean a tha eòlach a' tuigsinn nach bu chòir sìan fhagail air a' bheinn ach làraichean am brògan.

Cron

"Ach tha e nas coltaiche nach bi uiread de dh'eòlas aig luchd-coiseachd nach eil cho tric ri sreap no coiseachd sna beanntan air a' bhuaidh a th' aig an leithid agus an cron a thathar a dèanamh," thuirt i.

Thuirt neach-labhairt bho Sreapadaireachd na h-Alba gu bheil sgudal na dhùbhlan do Bheinn Nibheis air sàilleibh 's gu bheil e cho tarraingeach do dhaoine nach eil eòlach air a bhith a' sreap agus nach eil a' tuigsinn a' chroin a tha iad a' dèanamh le bhith a' tilgeil an sgudail.

"Tha sinn a' cur ìmpidh air daoine gun a bhith a' fàgail sìan air a' bheinn, agus gu dearbha a bhith a' togail sgudail a chì iad air an slighe," thuirt iad.

Tha an àireamh de dhaoine a tha a' tadhal air Beinn Nibheis air èirigh gu mòr sa bhliadhna a chaidh seachad, suas bho 120,000 gu 160,0000 a bharrachd air 300,000 a' tadhal air sgìre Ghlinn Nibheis.