Bàs le Drogaichean

Dh'èirich an àireamh de bhàs le drogaichean ann an Alba an-uiridh dhan ìre as motha riamh - 1,167. Tha sin suas 27% air a' bhliadhna ron sin. Tha e coltach gu bheil drogaichean nas làidire a' cur ris an trioblaid. Tha Riaghaltas na h-Alba air buidheann-obrach a stèidheachadh a bheir sùil air an t-suidheachadh. Ged a tha eòlaichean ag iarraidh seòmraichean a stèidheachadh anns am faodadh daoine drogaichean a ghabhail fo sgrùdadh meidigeach, tha Oifis na Dùthcha a' diùltadh sin.

Tuarastail

Tha tuarastail a' fàs aig an ìre as luaithe ann an 11 bhliadhna. Tha na figearan as ùire ag ràdh gu bheil fàs ann am pàigheadh air feadh Bhreatainn aig 3.6% sa bhliadhna, ach tha sin nas lugha na bha pàigheadh ann an da-rìribh ann an 2008. Thuit àireamh a' chion-chosnaidh còrr is 50,000 sna trì mìosan dhan Chèitean, agus tha sin a-niste aig 1.29m.

Brexit

Thuirt ministear dìon na Gearmailt, Ursula Von der Leyen, gum biodh i deònach ceann-là Bhrexit a leudachadh nas fhaide nan Dàmhair nan deadh a taghadh a-nochd mar Cheann-Suidhe ùr air a' Choimisean Eòrpach. Thuirt i ann am Pàrlamaid na h-Eòrpa an-diugh gum biodh i deònach tuilleadh ùine a thoirt do Bhrexit, nam biodh deagh adhbhar ann airson sin. Chòrd sin ri feadhainn de na Buill-Phàrlamaid Eòrpach, ach leig buill Phàrtaidh Bhrexit fhaicinn cho mì-thoilichte 's a bha iadsan leis na thuirt i.

Na h-Aiseagan

Tha fear a ràinig àrd-ìre ann am poileataigs ag iarraidh rannsachaidh neo-eisimeilich air seirbheisean aiseig nan eilean. Tha Brian MacUilleim, a bha na mhinistear Làbarach 's a tha a' fuireach ann an Leòdhas, a' togail air tuilleadh mì-thoileachais mu na seirbheisean an dèidh trioblaid eile le bàt-aiseig agus troimhe-chèile air an deireadh-sheachdain seo chaidh. Agus tha fear a bha na sgiobair aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bho chionn ghoirid am measg na th' air a bhith a' gearain mun dòigh sa bheil a' chompanaidh a' ruith nan seirbheisean.

Dòmhnall Trump

Dhiùlt an Ceann-Suidhe Trump càineadh a rinn ceathrar bhoireannach a tha nam buill anns a' Chòmhdhail air. Dh'fhàg iadsan air a' Cheann-Suidhe gu bheil e ri gràin-cinnidh, an dèidh dha a ràdh riutha gum bu chòir dhaibh tilleadh dha na h-àiteachan às an tàinig iad. Thuirt Mgr Trump nach eil casaidean den t-seòrsa sin mu ghràin-cinnidh a' cur dragh sam bith airsan, oir gu bheil mòran dhaoine ag aontachadh ris.

Port-Adhair Dhùn Èideann

Chaidh 1.4m duine tro Phort-Adhair Dhùn Èideann air a' mhìos a chaidh - agus sin an àireamh as motha riamh anns an Ògmhios. Thuirt na ceannardan gur e àrdachadh 1.3% a tha sin air a' bhliadhna le buaidh shlighean ùra agus barrachd àite do luchd-siubhail air na seirbheisean a th' ann.