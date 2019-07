Chaidh na Lochan air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich de Chupa Eilean an Fhraoich oidhche Luain nuair a chuir iad Nis a-mach às an fharpais.

Sa gheama eile Diluain, rinn an Rubha an gnothach 1-0 air an Taobh Siar sa chiad gheama den iar-chuairt dheireannaich acasan.

Bha na Lochan air thoiseach a' dol a-steach dhan gheama aig na Còig Pèighinnean is buaidh 3-0 air a thoirt dhaibh leis nach b' urrainn do Nis sgioba a chur air a' phàirc sa chiad gheama.

Sheall Nis tràth nach robh an gnothach seachad aige sin.

Cha robh fiù 's mionaid air a cluich oidhche Luain nuair a chuir Dòmhnall 'Cheocaidh' Mac a' Ghobhainn - fear de ghràisg de laoich Nis a bha air ais san sgioba air an oidhche - an sgioba aige air thoiseach.

Dòchas

Bha na Nisich a' sìor fhàs dòchasach nuair a chuir Seumas 'Titch' Moireasdan - air ais e fhèin às dèidh dha a bhith air a ghoirteachadh - iad 2-0 air thoiseach.

Fhreagair Stiùbhart MacIllinnein airson sgioba nan Loch, ach nuair a thàinig an tuilleadh thadhal bho Sheumas 'Titch' Moireasdan is Dòmhnall 'Cheocaidh' Mac a' Ghobhainn, bha a h-uile coltas ann gun rachadh an geama gu ùine a bharrachd is na sgiobaidhean co-ionnan aig 4-4.

Bha car sa ghnothach anns na mionaidean mu dheireadh ge-tà, is Connor MacÌomhair is Calum Masson air an targaid dha na Lochan.

Chrìochnaich an geama 4-3 dha Nis ach na Lochan troimhe 6-4 thairis air an dà gheama.

Bidh na Lochan a-nise an aghaidh a' Bhac san iar-chuairt dheireannaich.

Tha làmh an uachdair aig an Rubha san iar-chuairt dheireannaich eile.

Air thoiseach

Chuir Sean 'Bayble' MacLeòid an aon tadhal a bh' ann sa gheama an aghaidh an Taobh Siar oidhche Luain.

Coinnichidh na sgiobaidhean sa dàrna geama an ath-sheachdain.

Bidh aire air Lìog Uibhist is Bharraigh oidhche Mhàirt is dà gheama ann.

Thèid Èirisgeigh an aghaidh Beinn nam Fadhla is coinnichidh Uibhist a Tuath is Southend.

Tha geamaichean na seachdain mar a leanas:

Dimàirt 16/07

Lìog Uibhist is Bharraigh

Èirisgeigh - Beinn nam Fadhla 5f

Uibhist a Tuath - Southend 6:30f

Dihaoine 19/07 - uile aig 7f

Lìog Leòdhais is na Hearadh

An Rubha - Am Bac

Aths - United

An Taobh Siar - Càrlabhagh

Na Hearadh - na Lochan

Disathairne20/07 -

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Abhach - Slèite is an Srath 3f

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Malaig - Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich 6f

Cupa Rois

Juniors Phort Rìgh - GA United 6f