Rugadh piseagan cait fhiadhaich

Faodaidh gun tèid cait fhiadhaich a chaidh àrach a shaoradh dhan àrainneachd nàdarra san àm ri teachd

Rugadh dà phiseig do chat fiadhaich a ga cumail aig ionad far a bheil obair a' dol airson a' ghnè a ghlèidheadh.

Tha beachd ann nach eil mòran de na beathaichean a' tighinn beò gu nàdarra ann an Alba.

'S e feadhainn bhoireann a th' anns na piseagan

Thathar a' smaoineachadh gu bheil na th' ann dhiubh cho beag agus gu bheil eòlaichean ag ràdh nach eil àireamhan gu leòr airson 's gum mair an gnè.

Rugadh an dà phiseig bhoireann aig Ionad Aigeis faisg air a' Mhanachainn, far an do thòisich prògram àraich ann an 2011.

Tha na piseagan a' cluich sa cheids aca fhad 's a tha am màthair Glynis a' gabhail norraig

'S iad a' chiad àl aig a' chat fhiadhaich air a bheil Glynis.

Chan eil iad ach beagan sheachdainean de dh'aois agus tha iad air tòiseachadh air beagan rannsachaidh taobh a-staigh na ceidse aca.

Dh'fhaodadh, san àm ri teachd, gun tèid càit fhiadhaich air an àrach ann an Aigeis a shaoradh dhan àrainneachd nàdarra, ach tha an t-ionad ag ràdh gum feumar cur às dha na cunnartan a bhiodh romhpa mus dèanadh iad sin.

Chan eil na piseagan ach beagan sheachdainnean de dh'aois

Tha briodadh le cait thaighe a' toirt buaidh air seasmhachd chat fiadhaich Albannach a tha fhathast nam fìor ghnè gu ginteil.

Tha lùghdachadh cuideachd air tighinn air na th' ann dhiubh ri linn tinneis agus mar a chailleadh àrainneachd sam biodh iad a' tighinn beò.