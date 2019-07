Sgrùdadh neo-eisimealach air seirbheisean aiseig ga mholadh

Image copyright Richard Sowersby

Tha seann mhinistear Làbarach, Brian MacUilleim, ag iarraidh rannsachadh neo-phoilitigeach air seirbheisean Chaledonian Mhic a' Bhruthainn.

Tha Mgr MacUilleim, a tha a' fuireach ann an Leòdhas, a' togail air tuilleadh mì-thoileachais mu na seirbheisean an dèidh trioblaid le bàta-aiseig agus troimh-chèile bho chionn beagan làithean.

Tha fear a bha na sgiobair fad 34 bliadhna le CalMac cuideachd air a dhol an sàs san deasbad agus e a' toirt rabhadh gum faodadh cùisean a dhol na bu mhiosa.

Tha eas-aonta laghail a' leantainn eadar a' chompanaidh leis a bheil soithichean na companaidh aiseig agus gàrradh togail air Chluaidh far a bheil dàil mhòr air an obair air dà bhàta ùr.

Image caption Thug trioblaidean teicneagach leis an Isle of Lewis buaidh air seirbheisean eadar Barraigh agus tìr-mòr.

Trioblaidean teicneagach

Tha Brian MacUilleim, a tha na chathraiche air tè dhe na companaidhean as motha a tha a' cumail cosnaidh ri daoine ann an Leòdhas, Clò Innse Gall, a' moladh rannsachadh neo-eisimealach air na duilgheadasan a tha a' toirt buaidh an-dràsta, agus a dh'fhaodadh buaidh a thoirt san àm ri teachd, air seirbheisean aiseig a' chosta an iar.

"Chan eil e idir cothromach dhan fheadhainn a tha ag obair air bòrd bhàtaichean-aiseig Chal Mac leis gur iad a dh'fheumas dèiligeadh ri gach staing gun smachd a bhith aca air na tha ag adhbhrachadh gu bheil duilgheadas ann," thuirt Mgr MacUilleim.

Tha e a' moladh gum bu chòir don rannsachadh a bhith air a dhèanamh "taobh a-muigh an àrainn phoileataigich".

Tha an t-iarrtas aig Mgr MacUilleim a' tighinn agus dragh ùr ann mu sheasmachd cabhlach Chal Mac an dèidh mar a bhris an soitheach, an Isle of Lewis, a tha a' dol eadar Bàgh a' Chaisteil agus an t-Òban. B'fheudar bàta eile a thoirt far slighe eile airson daoine a ghiùlain gu banais ann am Barraigh.

Rabhadh maraiche

Tha fear a bha na sgiobair le Cal Mac agus a tha a' leigeil seachad a dhreuchd an dèidh 34 bliadhna cuideachd a' toirt rabhadh mu sheirbheisean aiseig.

Ann an litir fhosgailte thuirt e: "Feumar coimhead ri bunstructair na companaidh dha robh mi cho moiteil a bhith ag obair airson staing nas miosa buileach a sheachnadh ann an ùine gun a bhith ro fhada".

Tha an obair air dà shoitheach ùr co-dhiù dà bhliadhna air dheireadh agus CMAL, a' chompanaidh ris a bheil soithichean Chal Mac, an urra, agus gàrradh MhicFhearghais an sàs ann an cùis lagha mun chùmhnant.

Tha Mgr MacUilleim ag ràdh gu bheil na trioblaidean cho toinnte gur e an aon dòigh chiallach a dhol air adhart gum bi ath-sgrùdadh air na chaidh ceàrr.

"'S dòcha, mar eiseimplear, gum bu chòir cur às do CMAL gus am bi an obair aca agus obair Chal Mac fhèin air an toirt còmhla mar a b'àbhaist.

"Seo a' chùis as cudromaiche do dh'eaconamaidh nan eilean, do ghnìomhachas, do chompanaidhean bathair, do dh'obraichean agus feumaidh sinn seirbheisean as urrainn dhuinn a bhith an urra ris airson nam bliadhnaichean ri tighinn," thuirt e.

Thuirt àrd-stiùiriche Chal Mac, Robbie Druimeanach: "Feumaidh sinn dòighean ùra a lorg airson dèanamh cinnteach gu bheil na soithichean againn seasmhach, agus tha sgioba ùr againn le dleasdanas dèiligeadh ri trioblaidean mus toir iad buaidh air seirbheisean.

"Leis gu bheil ar bàtaichean a' seòladh 360 uair gach là, tha an sgioba seo comasach air a dhol gu luath gu port far a bheil obair càraidh a dhìth, a' lùghdachadh na buaidh a th'aig trioblaidean teigneach air seirbheisean," thuirt Mgr Druimeanach.