Drochaid a' Chaolais Chumhaing @35

Bidh 35 bliadhna ann air an ath-mhios bhon a dh'fhosgail a' Bhànrigh drochaid a' Chaolais Chumhaing air taobh siar Chataibh.

Bha iarrtas làidir ann airson na drochaid, 'san sgìre air a bhith airson linntean, a' crochadh air aiseag bheag tarsaing a' chaolais.

Tha an drochaid air fìor chliù fhaighinn airson cho sònraichte sa tha an dreach a th'oirre - 'si air a measadh aig an ìre as àirde bho shealladh ailtearachd.

Tha Pàdraig MacAmhlaidh ag aithris.