Gaidheilxr a' togail fianais

Chuir a bhuidhean iomairt Extinction Rebellion stad air trafaic ann an Glaschu an diugh, 's iad a' cleachdadh bàta mòr purpaidh airson an rathad a dhùnadh aig an Trongate ann am meadhan a' bhaile.

Thog meuran eile den bhuidhean fianais ann am bailtean eile air feadh na Rioghachd, 's iad ag iarraidh air luchd-poileataigs aire a thoirt do staing na gnàth-shìde.

Tha an tè-naidheachd againn, Annabel Nic' illinnein, ag aithris.