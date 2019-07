Ioran

Thuirt Rùnaire nan Dùthchanan Cèin, Jeremy Hunt, gun urrainn fhathast an t-aonta eadar-nàiseanta le Ioran a thaobh na h-obrach niuclasaich aca a ghlèidheadh - agus gun urrainn Ioran a chumail bho armachd niuclasach a leasachadh. Air thoiseach air coinneimh le ministearan cèin an Aonaidh Eòrpaich, thuirt Mgr Hunt gun robh cothrom ann fhathast rathad a thoirt dha Ioran gu bhith a' cumail ri cùmhnantan an aonta a-rithist - ged a tha iad air a bhith ga bhriseadh, san dòigh 's a bheil iad a' leasachadh uranium. Tha an t-aonta air fad air a bhith fo cheist bho tharraing na Stàitean Aonaichte a-mach às an-uiridh.

Extinction Rebellion

Tha a' bhuidheann iomairt mun àrainneachd, Extinction Rebellion, a' togail fianais ann an Glaschu, agus ceithir bailtean eile ann am Breatainn. Tha iad air pìos dhen rathad a dhùnadh far a bheil an Gallowgate a' coinneachadh ris an àrd-shràid, air taobh sear meadhan Ghlaschu. Tha iacht purpaidh aca le "tha àm an eagail ann mu thràth" sgrìobhte oirre sa Ghàidhlig.

Taighean-croite

Chuireadh ath-chuinge air dòigh aig Pàrlamaid na h-Alba a tha ag iarraidh nach biodh cead aig ùghdarrasan ionadail taighean-croite aig daoine a reic airson pàigheadh airson cuid dhen chùram a bhiodh a dhìth orra nan aois. Chaidh an ath-chuinge a thòiseachadh le fear a tha an-dràsta a' strì ri Comhairle nan Eilean Siar, agus iad a' feuchainn ri taigh an teaghlaich a reic, airson sin a chur ma choinneamh chosgaisean dachaigh-cùraim. Tha a' chomhairle ag ràdh gu bheil seo laghail dhaibh a dhèanamh.

Ionnsaigh dhrabasta

Chaidh fear a chur fo chasaid às dèidh ionnsaigh fheiseil tha dùil a thachair ann an Eilginn air a' mhìos 's a chaidh. Thugadh ionnsaigh air boireannach aois trì bliadhna deug thar fhichead faisg air Doocot Park Dihaoine an t-aonamh là fichead dhen Ògmhìos. Às dèidh rannsachadh thuirt na poilis gun robh fear aois còig bliadhna fichead fo chasaid aca.

Boireannaich a bhàsaich air a h-ainmeachadh

Chaidh boireannaich a chaochail às dèidh do quad bike bualadh innte ann an Glaschu ainmeachadh. Bha Margaret Meldrum aois tri fichead sa còig deug. Bha i a' coiseachd air a' chabhsair air Millbrix Avenue ann an Knightswood, air taobh siar Ghlaschu, nuair a bhuail an quad innnte. Chaidh fear aois trì bliadhna thar fhichead a chur an grèim, ach chaidh a shaoradh agus rannsachadh mun chùis a' leantainn.

A' Mhorbhairne

Fhuair coimhearsnachd ann an sgìre na Morbhairne taic-airgid airson an cuideachadh le bhith a' rannsachadh dè cho iomchaidh 's a bhiodh e dhaibh oighreachd faisg orra a cheannach. Thug Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean sia mìle not dha Coilltean Coimhearsnachd na Morbhairne airson an sgrùdadh a dhèanamh air oighreachd Chill Fhionntain, chun an iar-thuath air Loch Àlainn. Tha dùil gun tèid an oighreachd, sa bheil faisg air dà mhìle gu leth àcair, air a' mhargaidh a dh' aithghearr.