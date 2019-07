Deas an aghaidh Tuath an Cupa na Camanachd

Image caption Fhad 's a bha Caol Bhòid is Camanachd an Òbain a' dèanamh adhartais an Cupa na Camanachd, bha Cabair Fèidh a' sealltainn nan comasan aca an aghaidh Inbhir Aora.

Tha fios a-nise gur e deas an aghaidh tuath a bhios ann sa chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd.

Bha Baile Ùr an t-Slèibh is Cabair Fèidh mar-thà san iar-chuairt dheireannaich, is tha Caol Bhòid is Camamachd an Òbain a-nise troimhe cuideachd.

Rinn Caol Bhòid a' chùis air Ceann a' Ghiuthsaich air slaicean-peanais is an geama fhèin air crìochnachadh co-ionnan 2-2, is Ceann a' Ghiuthsaich air tilleadh air ais às dèidh dhaibh a bhith 2-0 air deireadh.

B' e 2-1 a bh' ann dha Camanachd an Òbain an aghaidh Cheann Loch Seile sa Chlachan Aillseach.

Beò

Mar sin, bidh am Baile Ùr an aghaidh Chabair Fèidh Disathairne an 27mh den Iuchar aig Pàirc a' Bhucht, is Caol Bhòid an aghaidh Camanachd an Òbain Disathairne an 10mh den Lùnastal. Cha deach pàirc 'son a' gheama sin a dhearbhadh fhathast.

Bidh an dà gheama beò air BBC ALBA.

Sa Phrìomh Lìog Disathairne, leig Baile Ùr às puing is iad air an cumail 1-1 le Lòbhat.

Bha rabhadh ann dhan Bhaile Ùr bho Chabair Fèidh a chuir sia tadhail seachad air Inbhir Aora aig Caisteal Leòid.

Caothach

Bha Caoimhin Bartlett, Craig Moireasdan, Jamie Mac an Tòisich is Blair Moireasdan gu sònraichte math 'son Cabers.

Air feasgar duilich dhaibh, bha Inbhir Aora an eisimeil Scott MhicLachlainn òig eadar na puist airson an sgòr a chumail aig sia.

Bha e uile cus do mhanaidsear sgioba Loch Fìne, Ruairidh Greumach, a fhuair cairt dhearg 'son a bhith a' gearan mun reitire, ged nach robh e fiù 's a' cluich aig an àm.

San Lìog Nàiseanta, bhuannaich na Sgitheanaich blàr nan eilean le buaidh 4-0 air Eilean Bhòid.

Adhartas

Chaidh an Gearasdan air adhart dhan chuairt dheireannaich de Chupa a' Bhaile Mhòir is iad air a' chùis a dhèanamh air Gleann Urchadain 4-1.

Nan aghaidh bidh Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal, a shoirbhich 3-0 an aghaidh Shrath Ghlais.

Ann an Lìog Tuath 2 chuir Cill Mhàillidh sgioba làidir a Leòdhas is thòisich iad le brag is iad 4-0 air thoiseach is gun ach 20 mionaid air a' ghleoc.

Fhuair na Leòdhasaich smachd air cùisean ge-tà is cha robh ann ach dà thadhal eile, an geama a' crìochnachadh 6-0.