Dìon ga iarraidh air taighean-croite

Chaidh athchuinge a chur air dòigh ann am Pàrlamaid na h-Alba 'son stad a chur air ùghdarrasan ionadail bho bhith a' reic thaighean-croite airson cosgaisean cùraim a phàigheadh.

'S e fear Iain MacÌomhair, a tha a' fuireach ann am Fìobha, a thòisich an athchuinge.

Tha esan a' cur an aghaidh Comhairle nan Eilean Siar a tha airson dachaigh an teaghlaich ann an Leòdhas a chur air a' mhargaidh airson cosgaisean cùraim a phàigheadh.

A rèir an lagha, tha cumhachd aig comhairle gnothaichean dhaoine a ghabhail a-nall agus an reic airson cuideachadh le cosgaisean cùraim.

Aonta màil

Bha dùil gun robh mòran thaighean-croite air an dìon bhuaithe sin, leis gu bheil mòran aca fhathast nam pàirt den chroit, agus le sin fo aonta màil.

Ach tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil beachd laghail acasan a tha ag ràdh a' chaochlaidh.

Tha Iain MacÌomhair air gearain a thogail an aghaidh seasamh na Comhairle.

Thuirt e gum bu chòir dha a bhith ceadaichte do chroitearan an cuid fhàgail do na ginealaichean ri thighinn, agus nach e a' Chomhairle a bhith ga ghabhail a-nall agus ga reic air a' mhargaidh fhosgailte an aghaidh toil an teaghlaich.