Chaidh dreach ùr a chuir air slighe air a' Ghàidhealtachd air a bheil fèill mhòr cheanna.

Sin an rathad a tha dol eadar Ulapul agus Loch Euraboil, a tha mar phàirt dhen NC500.

Chaidh soidhnichean ùra a chuir an sàs le Geopark Iar-thuath na Gàidhealtachd, ann an oidhirp barrachd dhaoine a bhrosnachadh ùine a chuir seachad a' coimhead air seallaidhean an àite.