Tha e coltach gu bheil an trioblaid le gainnead àiteachan-fuirich sa Ghearastan a' fas nas miosa leis gu bheil barrachd dhaoine a-nis a' cur dachaighean agus flataichean a-mach air màl goirid do luchd-turais air an làrach-lin Airbnb.

Thàinig an rabhadh bho chomhairle choimhearsnachd a' bhaile.

Agus chan ann sa Ghearastan a-mhàin a tha an suidheachadh seo a' togail ceann. Seo Andreas Wolff.