Aiseirigh an t-seanna bhotail bhainne

Image caption Botail deiseil airson an lìonadh aig Taigh-Bainne an teaghlaich Ghreumaich

Bha àm ann nuair a bha bainne ann am botal glainne gu math bitheanta.

Agus a rèir cuid de dhaoine a tha an sàs sa ghnìomhachas an-diugh, dh'fhaodadh gu bheil na làithean sin gus tilleadh.

Tha barrachd dhaoine a-nis a' cleachdadh botail ghlainne mar oidhirp air gearradh sìos air na thathar a' cleachdadh de phlastaig.

Tha taigh-bainne an teaghlaich Ghreumaich, aig a bheil ainm gu math ainmeil ann an saoghal a' bhainne, a-nis air botail ann am bainne a thoirt air ais.

Deònach

Thuirt a' chompanaidh gun robh iad taingeil cluinntinn na bha luchd-ceannaich ag iarraidh bhuapa agus deònach am freagairt.

Bha grunn air a bhith ag iarraidh orra bainne nam botal a thoirt air ais agus mar chomharrachadh air 80 bliadhna na companaidh tha iad air sin a dhèanamh.

"Tha uiread sna meadhanan mu dhèidhinn plastaig is a bhith ag ath-chuairteachadh, agus 's e botail ghlainne an dearbh rud airson sin a fhreagairt," thuirt ceannard Taigh-Bainne an Teaghlaich Ghreumaich, Rabairt Greumach.

"'S e botail ghlainne an rud a tha gus a bhith ann airson an àm ri teachd," thuirt e.

Stairsich

Thuirt a' chompanaidh gu bheil iad a-nis a' creic mu 20,000 botal gach seachdain, agus gu bheil an àireamh de dhaoine a tha a' cleachdadh glainne a' fas 25% gach seachdain.

'S ann bho ionad lìonaidh na companaidh ann an Inbhir Narann a tha iad a' tighinn, agus tha iad a' gabhail iarratasan bho dhuine sam bith a tha ag iarraidh bainne a bhith ga thoirt chun na stairsich aca.

Tha cuimhne aig Mgr Greumach nuair a bhiodh gillean a' bhainne a' dol a-mach le each is cairt aig 05:00m a' dèanamh na cuairte leis na botail ghlainne is tha e a' faicinn gu bheilear a' coimhead air ais airson a dhol air adhart.

Le sùil air feum a dhèanamh dhan àrainneachd, tha taigh-bainne eile air a' Ghàidhealtachd a' feuchainn ris na tha daoine a' cleachdadh de bhotail phlastaig a lùghdachadh cuideachd.

Ann an Taigh-Bainne an Eilean Duibh, 's urrainn do dhaoine na botail aca fhèin a thoirt airson an lìonadh bhon inneal bhainne air an tuathanas faisg air a' Bhlàr Dhubh.

Làithean a dh'fhalbh

Dhùin a' chompanaidh Bhreatannach Dairy Crest - a tha a-nis ainmeil airson an càise 'Cathedral City' agus an t-ìm 'Country Life' is 'Utterly Butterly - an fhactaraidh bhotal glainne bhainne mu dheireadh acasan ann an 2014 is iarrtas air an son air tuiteam gu mòr.

Sin an taca ri 1975 nuair a bha 94% de bhainne a' dol ann am botal glainne.

Ach a rèir Dairy Crest ann an 2012 bha an ìre sin air tuiteam gu mu 4%.

A' coimhead air adhart

A rèir Taigh-Bainne an Teaghlaich Ghreumaich feumaidh gu leòr dhaoine a bhith ag iarraidh na seirbheis, ma tha a' chompanaidh a' dol ga leudachadh.

Feumaidh iarrtas mòr a bhith ann an aon sgìre, seach a bhith sgapte.

Tha fhios aig na taighean-bainne gu bheil e nas cosgaile do dhaoine na botail a cheannach.

Ach airson an-dràsta, ged is e làithean tràth a th' ann, thathar a' faicinn ùidh mhòir anns na botail.