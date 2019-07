An Cabhlach Rìoghail

Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Jeremy Hunt, a th' airson a bhith na cheannard air na Tòraidhean, gun cuireadh esan, mar Phrìomhaire, tuilleadh taic-airgid ris a' Chabhlach Rìoghail. Gheall e sin agus na Stàitean Aonaichte ag ràdh gu bheil iadsan a' coimhead ri co-bhanntachd a chur còmhla a chuireadh dìon air luingeas coimearsalta anns a' Ghulf. Tha sin an dèidh mar a b' fheudar do bhàta-cogaidh Bhreatannach cobhair a dhèanamh air tancair-ola à Breatainn air an robh bàtaichean Ioràinianach a' bagairt.

Thomas Cook

Thuit mu 40% far luach nan earrainnean ann an Thomas Cook an dèidh dearbhadh gu bheil a' chompanaidh shiubhail ag iarraidh taic bhon bhuidhinn as motha aig a bheil earrainnean annta. Fo na planaichean, nach deach aontachadh fhathast, ghabhadh buidheann à Sìona, Fosun, smachd air Thomas Cook air suim £750m. Thuirt Thomas Cook gur e sin an dòigh as fheàrr air luchd-cleachdaidh agus luchd-obrach a dhìon.

Na Làbaraich

Thug Àrd-Rùnaire nan Làbarach, Jenny Formby, an aghaidh air Leas-Cheannard a' phàrtaidh Tom Watson, a chàin mar a tha na Làbaraich a' làimhseachadh nan casaidean mu ghràin air Iùdhaich. Thuirt i gu bheil iad a' dèiligeadh ris an trioblaid. Bha Mgr Watson air a bhith a' càineadh nan Làbarach, agus Ms Formby, a tha dlùth air Jeremy Corbyn, an dèidh rannsachadh a rinn am prògram Panorama iag a' BhBC.

Màrtainn Moran

Thuirt teaghlach Mhàrtainn Moran, a chaidh a dhìth anns na Beannatan Himàilianach anns na h-Ìnnseachan gun deach sgur a choimhead a-niste airson a chuirp. Bha Mgr Moran, aig an robh gnìomhachas sreap air a' Ghàidhealtachd, os cionn buidhne a bha a' streap ann an sgìre Nanda Devi anns a' Chèitean. Chaidh cuirp an t-seachdnar eile a bha còmhla ris a thoirt far na beinne.

Maorach

Thug riochdairean gnìomhachas a' mhaoraich an Alba rabhadh do Rùnaire na h-Àrainneachd, Mìcheal Gove, mu bhuaidh Bhrexit gun aonta air an obair. Tha dragh ann gum bi dàil aig na puirt, agus gum bi maorach Albannach lobhte mun àm a ruigeas e ceann-ùidhe Eòrpach. Thuirt Roinn na h-Àrainneachd gu bheil iad ag amas air an aonta as fheàrr airson malairt ris an EU.