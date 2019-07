Tha dùil ri na mìltean dhaoine ann an Leòdhas an ath-sheachdain airson Fèis Cheilteach Innse Gall na bliadhna-sa.

Fosglaidh i Diciadain agus tha KT Tunstall agus Na Shires am measg an luchd-ciùil a bhios air an àrd-ùrlar.

A bharrachd air tlachd a thoirt do luchd-frithealaidh na fèise, tha an tachartas a' cur mu dhà mhillean not ri eaconamaidh na sgìre.