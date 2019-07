Taigh-tasgaidh Gheàrrloch air fosgladh

Image caption Chaidh togalach bho àm a' Chogaidh Fhuair a sgeadachadh is an taigh-tasgaidh a-nise stèidhichte ann.

Tha taigh-tasgaidh ùr Gheàrrloch air fosgladh gu h-oifigeil.

Bha a' Bhana-Phrionnsa Anna ann madainn Dimàirt gus an goireas fhosgladh.

Ged nach robh an aimsir ro mhath is an dìle bhàite ann, nochd sluagh mòr gus fàilte a chur oirre.

Tha grunn bhliadhnaichean ann bho thòisich oidhirp gus taigh-tasgaidh ùr a stèidheachadh san sgìre, is an togalach a bh' ann air fàs ro bheag dhaibh, is an t-aonta a chleachdadh air màl cuideachd gus tighinn gu ceann.

Fhuaireadh sealbh air togalach bho àm a' Chogaidh Fhuair, agus às dèidh airgead a thogail is obair-sgeadachachaidh a dhèanamh air, tha an taigh-tasgaidh ùr a-nise deiseil.

Chosg a' phròiseact £2.4m, 's àite ann airson taisbeanaidhean, a bharrachd air goireasan mar leabharlann, bùth agus àite-bìdh.

Thuirt Roy Mac an t-Saoir bho Thaigh-tasgaidh Gheàrrloch gur e slighe fhada a bh' ann ach gu bheil goireas air leth aca a-nise.