Ceist mu My Ness

Chaidh dàil air pròiseict ealain chonnspaidich ann an Inbhir Nis.

Thug Comhairle na Gàidhealtachd cead do phròiseict My Ness roimhe, is iad ag ràdh gun toir e cothrom do dhaoine tighinn còmhla ann an àite brèagha.

Fon phròiseict, rachadh àiteachan cruinneachaidh a thogail air gach taobh de dh'Abhainn Nis ri taobh Eileanan Nis.

Tha e na phàirt de thrì pròiseactan ùra ealain timcheall air Abhainn Nis aig cosgais £750,000.

Tha connspaid gu leòr air a bhith ann ge-tà is cuid ag ràdh gun dèanadh My Ness milleadh air bòidhchead nàdarra.

Bha mì-thoileachas ann cuideachd is feadhainn a' fàgail air a' Chomhairle gun tug iad cead seachad gun deasbad dòigheil mun chùis.

Chaidh ceannard na Comhairle, Mairead Davidson, às àicheadh sin is i ag ràdh gun robh co-chomhairle ann is cothrom aig daoine am beachd a thoirt seachad.

Ach tha e air tighinn am bàrr a-nise nach tèid obair-togail air na trì pròiseactan air adhart aig an ìre seo.

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gun deach dàil air obair is gun tèid an gnothach a dheasbad aig coinneimh shònraichte de Chomataidh Baile Inbhir Nis air an 20mh den Lùnastal.

Bidh aithisgean ann mu na trì pròiseactan.

'S e coinneamh phoblach a bhios ann.