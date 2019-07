Tha Urras Steòrnabhaigh a' dol a dh'fhaighinn cuidhteas na binichean sa Ghearradh Chruaidh. Tha iad ag ràdh gu sàbhail seo airgead, a thèid a chosg air a bhith a leasachadh an àite. Ach tha mòran nach eil toilichte mun seo agus dragh orra nach bi àite ann far an cur daoine sgudal agus salachar chon. Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach: