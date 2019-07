Inbhe UNESCO ga shireadh don 'Flow Country'

Saoil am bu chòir inbhe Làrach Dualchas na Cruinne a thoirt don Flow Country? Sin a cheist a bh'aig cridhe thachartasan aig deireadh na seachdaine mar phàirt dhen iomairt gus an cuir air aghaidh gu UNESCO mar thagraiche na Rìoghachd Aonaichte airson an leithid. Bhiodh an sgìre an uairsin fon aon bhratach ri làraich ainmeil eadar-nàiseanta leithid Macchu Picchu agus Stonehenge. Le tuilleadh, seo Niall Bartlett...