Am measg cothroman sgioba nan Eilean Siar air bonn aig Geamannan nan Eilean tha an sgioba losgaidh.

Tha iad gu bhith feuchainn air adhartas a dhèanamh air mar a rinn iad ann an Gotland ann an 2017.

Bha Dòmhnall Walker is Roddy Dòmhnallach sa cheathramh àite an sin, ach am bliadhna, tha an sgioba uile ag amas air a' phòideam.

Tha tuilleadh aig Ailean MacLeòid.