Fear-tàileisg ri reic

Tha luchd-rùp an dùil gun tèid fear-taileisg a reic airson uiread ri £1m ann an Lunnainn Dimàirt.

Tha dùil aca gur e fear de dh'Fhir-tàileisg Leòdhais a th' ann, ach gun deach a sgarradh bhon chòrr de na pìosan tàileisg a tha air an cumail ann an taighean-tasgaidh.

Bha e air a bhith ann an dràthair ann an Dùn Èideann fad iomadach bliadhna, às dèidh a bhith air cheannach airson £5 anns na 1960an.

Cha robh for aig an duine a cheannaich e gum faodadh e a bhith cho prìseil, agus thug e seachad do a theaghlach e.

Thèid a reic aig rùp aig Sotheby's ann an Lunnainn Dimàirt.

Chaidh Fir-tàileisg Leòdhais, a chaidh dhèanamh de dh'ìbhiridh ann an linn nan Lochlannach, a lorg air tràigh Eadar Dhà Fhadhail ann an sgìre Ùig an Leòdhas an 1831.

Tha iad a-nis am measg prìomh thaisbeanaidhean Taigh-tasgaidh Bhreatainn ann an Lunnainn agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann.