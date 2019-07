Sgìrean uaine sa chathair bhaile

Is dòcha gur e seallaidhean eachdraidheil a' chiad rud air a' bheilear a' smaoineachadh nuair a thig e gu baile Dhùn Èideann, ach tha priomh bhaile na dùthcha cuideachd ainmeil airson àitichean uaine. Gu dearbh, chaidh ainmeachadh bho chionn ghoirid mar a' bhaile as uaine san Rìoghachd Aonaichte. Tha comhairle a' bhaile a-nis air maoineachadh luach cha mhòr millean not fhaighinn airson ro-innleachd a chur ri chèile gus pàircean a' bhaile a dhìon agus a leasachadh. Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris: