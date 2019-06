Rannsachadh air tuathan-gaoithe aig muir

Image copyright Vattenfall

Thèid teicneolas ùr a chleachdadh airson measadh dè a' bhuaidh a th' aig tuathan-gaoithe aig muir air eòin.

'S ann sa Chuan a Tuath far chosta Obar Dheathain aig tuathan-gaoithe na buidhne Vattenfall a chìthear an teicneòlas rèidear seo ga chleachdadh an Alba an toiseach.

Tòisichidh am pròiseact rannsachaidh an ath-sheachdain agus mairidh e fad dà bhliadhna, a' coimhead air sùlairean, ciodabhaigean agus faoileagan faisg air na làraich.

'S e a' chompanaidh RPS à Dùn Èideann agus a' bhuidheann DHI às an Danmhairg a stiùireas an teicneolas.

Àm ri teachd

"Glacaidh an siostam rèidear tro chamara aig bonn gach crann seallaidhean 3D de na h-eòin a' gluasad mun adhar mu chuairt", thuirt stiùiriche teicnigeach RPS, Mike Armitage.

"Nì iad a-mach dè an àirde aig a bheil na h-eòin a' sgèith, a bharrachd air mar a tha na h-eòin gan giùlain fhèin, nan aonar agus còmhla, nuair a tha an tuath-gaoithe ag obrachadh" thuirt e.

Thuirt eolaiche na h-àrainneachd aig Vattenfall, Chris Jackson, gun cuidichear an rannsachadh an fheadhainn a bhios a' dèanamh cho-dhùnaidhean mu thuathan-gaoithe aig muir san àm ri teachd.

"Tha seo glè chudromach aig àm nuair tha an gnìomhachas a' dèanamh deiseil airson leudachaidh mhòir", thuirt e.

Mothachail

Chan e seo a' chiad uair a chaidh rannsachadh mar seo a dhèanamh oir rinn Vattenfall an dearbh sgrùdadh air tuath-gaoithe leotha an Caolas na Frainge.

Sheall seo nach eil na tuathan-gaoithe cho cunnartach do dh'eòin sa bhathar an dùil agus gum bi eòin mara mothachail mun structar mar a tha iad a' sgèith, agus gan seachnadh.

Tha grunn phròiseactan aig muir san amharc ann an Alba an-dràsta.

Air a' mhios seo chaidh, chrìochnaich obair air an tuath-gaoith as motha an Alba aig muir.

Tha pròiseact Beatrice, le 84 crann, stèidhichte an Linne Mhoireibh far chosta Ghallaibh.