Chaidh dà-chànanachas agus dementia a dheasbad aig tachartas sònraichte aig Oilthigh Shrath Chluaidh an-diugh. Thug a' bhùth-obrach, air an tugar "Cuimhichibh Oirnn", luchd-dràma agus eòlaichean còmhla airson beachdachadh air mar a ghabhas an cùram as fhèarr lìbhrigeadh do dhaoine dà-chànanach a tha a' fulang leis an tinneas. Bha am fear-naidheachd againn Ruairidh MacÌomhair an làthair.