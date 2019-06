"Staing taigheadais" air a' Chomraich

Tha an gainnead thaighean-còmhnaidh air a' Chomraich a' dol na chùis-èiginnich.

Sin a rèir bhall de chompanaidh coimhearsnachd na sgìre, is planaichean gam foillseachadh airson trì taighean ùra a thogail ri taobh ionad slàinte na Comraich.

Leis an treas cuid de thaighean a-nise nan taighean-samhraidh, no air an leigeil a-mach dha luchd-turais, tha faireachdainn ann gu bheil cruaidh-fheum ann air taighean a bharrachd - gu h-àraid feadhainn a fhreagras air teaghlaichean.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.