Oban Live air tighinn gu ceann?

Image copyright Oban Live

Thuirt an sgioba a th' air cùlaibh na fèise Oban Live nach bi i ann an ath-bhliadhna.

'S e an còmhlan-ciùil Skerryvore a bha ga cur air dòigh, 's i a' ruith thairis air dà là.

Tha iad a' dèanamh dheth gun do chuir an fhèis, a bha a' dol fad ceithir bliadhna, mu £6m ris an eaconomaidh ionadail.

Tha iad a' coireachadh dith leasachaidh aig Pàirce Mhossfield - far am bi an fhèis a' gabhail àite - airson an co-dhùnaidh.

'S ann le Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid a tha an làrach sin.

Cosgaisean

Ged a fhuair an sgioba £15,000 bhon Chomhairle airson fèis na bliadhna seo, tha iad ag ràdh nach eil an sin ach nas lugha na 5% den na tha e a' cosg an fhèis a ruith.

Cuideachd thuirt iad gun do phaigh iad faisg air £36,000 dhan Chomhairle anns na ceithir bliadhna a dh'fhalbh airson a' phàirce fhaighinn air màl agus airson seirbheisean comhairle eile.

Thuirt an Comh. Ruaraidh MacCuthais bho Chomhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid gu bheil uallach orra mu stait na pàirce, agus dh'iarr e gun tigeadh na diofar bhuidhnean a tha ga cur gu feum còmhla ann an oidhirp fuasgladh a lorg.