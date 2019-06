Oidhirp a bharrachd ga h-iarraidh an aghaidh Lyme

Thèid iarraidh air Riaghaltas na h-Alba Diardaoin barrachd a dhèanamh airson dèiligeadh le tinneas Lyme.

Faighnichidh am ball Tòraidheach Brian Whittle dhan Riaghaltas dè dìreach am plana gnìomha a th' aca.

'S e tinneas Lyme galar bactairidheach dhan urrainn fiabhras-eanchainne is fàilligeadh cridhe adhbhrachadh.

Anns an 20 bliadhna mu dheireadh tha an àireamh de chùisean Lyme a chaidh a chlàradh ann an Alba air fàs gu mòr.

'S e an gartan a bhios a' sgapadh a' ghalair, nuair a bhìdeas iad daoine.

Tha an trioblaid gu sònraichte ann an Uibhist, far a bheil àireamh mhòr de ghartain air a bheil an galar.

Na bu tràithe den t-seachdain nochd e gu bheil Àrd-Oifigear Meadaigeach na h-Alba air sgrìobhadh gu dotairean air feadh na dùthcha gus ìmpidh a chur orra a bhith nas mothachaile den tinneas.

Tha Brian Whittle BPA an dùil faighneachd don Phrìomh Mhinistear Diardaoin dè na ceuman a tha Riaghaltas na h-Alba a' gabhail 'son a bhith cinnteach gu bheil cùisean de thinneas Lyme air aithneachadh cho tràth 's a ghabhas.