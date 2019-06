Ceist mu dhòighean-obrach Chomhairle na Gàidhealtachd

Tha ceistean gan togail mu dhòighean obrach Chomhairle na Gàidhealtachd às dèidh mar a chaidh innse dha grunn thidsearan ùra san Eilean Sgitheanach - le mearachd, a rèir coltais - nach biodh obair ann dhaibh tuilleadh às dèidh an t-Samhraidh.

Ged a tha a' Chomhairle a-nis air fios a chur air cuid aca a ràdh gun tèid cùmhnantan a thabhann orra, tha co-dhiù aon de na tidsearan a' falbh a dh'obair a sgìre eile ri linn mar a thachair.

Thuirt Art MacCarmaig bho Chomann nam Pàrant Phort Rìgh: "Chaidh innse dhuinn le oifigear bhon Chomhairle gur e mearachd a chaidh a dhèanamh agus gun robh beàrnan obrach ann.

"Cho fada 's a 's aithne dhomh, thug e co-dhiù mìos mus do bhruidhinn iad ri duine sam bith a bh' air agallamh fhaighinn, agus ma 's e mearachd a rinn iad, bha còir aca a bhith air sin a chur ceart agus innse dha na tidsearan sin."

Thuirt an Comhairliche Sgitheanach Iain Fionnlasdan a th' anns a' chathair air Comataidh an Fhoghlaim gun do chuir 130 neach a-steach airson obraichean tidseir agus gun deach innse dha 30 dhuibh sin gun do shoirbhich leotha, ach gur ann às dèidh seo a thug iad mothachadh do na dreuchdan Gàidhlig agus nach robh iad sin air an lìonadh tron t-siostam seo, agus gum b' fheudar dhaibh an uair sin a dhol air ais gu cuid de na tidsearan Gàidhlig a' tabhann obrach dhaibh.

Bha e ag ràdh gur dòcha gun robh an siostam feumach air leasachadh, ach gur e naidheachd mhath a th' ann gu bheil daoine nach robh gu bhith air am fastadh a' dol a dh'fhaighinn obrach, agus ma tha daoine air obraichean fhaighinn ann an àiteachan eile mu thràth, siud mar a bhios a' tachairt.

Thuirt Art MacCarmaig cuideachd: "'S e an rud as motha a tha a' dèanamh dragh dhomhsa gu bheil suidheachaidhean air a bhith ann far a bheil tidsearan air an trèanadh airson a bhith a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig - 's e airgead na Gàidhlig a th' air a bhith a' pàigheadh gu ìre airson an trèanaidh - ach aig a' cheann thall, ri linn 's nach fhaigh iad obair bho chuid de na comhairlean, tha aca ri teagasg tro mheadhan na Beurla.

"Tha comhairlean a' dol timcheall ag ràdh gu bheil gainnead thidsearan ann, ach air an làimh eile chan eil iad a' toirt obraichean dhaibh, agus ann an dòigh tha làmh aca fhèin anns a' ghainnead thidsearan ri linn 's nach eil iad a' toirt obraichean dhaibh."