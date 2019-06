Plana gus an t-Òban a dhìon bho thuiltean

Image copyright Weather Watchers Image caption Bha droch thuiltean anns an Òban an-uiridh

Gheibh am mòr-shluagh a-mach mu phlanaichean airson an t-Òban a dhìon bho thuiltean.

Chaidh sgrùdadh a dhèanamh às dèidh mar a chaidh togalaichean a mhilleadh anns an Dàmhair an-uiridh.

Gheibh daoine a-mach mu na planaichean aig Tallaichean a' Chorrain Diardaoin.

Chaidh modalan a dhèanamh a' sealltainn far am faodadh tuiltean a bhith agus chaidh clàran a dhèanamh a' sealltainn àiteachan a th' ann an cunnart.

Thuirt an Comhairliche Ruairidh MacCuthais, Ceannard Poileasaidh airson Ròidean agus Seirbheisean aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid: "Tha gnìomhachasan agus taighean anns an sgìre a tha builteach tuiltean fhulaing - feumaidh rudeigin a bhith air a dhèanamh."