Taghadh Cheannard nan Tòraidhean

Bidh bhòt eile aig Buill-Phàrlamaid Thòraidheach an-diugh 'son ceannard agus Prìomhaire ùr an dèidh dhan chòignear a tha air fhàgail pàirt a ghabhail ann an deasbad telebhisein an-raoir. Thathas a' fàgail air an fhear as coltaiche a rèir mhòrain, Boris Johnson, nach b' urrainn dha gealltainn gum fàg Breatainn an t-Aonadh Eòrpach aig deireadh na Damhair, le aonta neo às aonais, an dèidh dha a bhith ag ràdh gun gabhadh sin dèanamh.

Thàinig air Mgr Johnson dìon a chur cuideachd air an dòigh san do làimhsich e cùis a' bhoireannaich à Breatainn, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a tha sa phrìosan ann an Ioran. Thuirt Mgr Johnson, nuair a bha e na Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, gun robh ise a' trèanadh luchd-naidheachd, rud nach robh fìor. Thuirt e an-raoir gu bheil e den bheachd nach tug na briathran sin buaidh sam bith air an t-suidheachadh.

Chaidh Rùnaire an Leasachaidh Eadar-Nàiseanta, Rory Stewart, a cheasnachadh mu bheachd-san gun gabh plana Theresa May 'son Bhrexit a chur tro na Cumantan agus dh'aidich e nach deach an deasbad telebhisein cho math 's a dh'iarradh e.

Fhuair Rùnaire na Dùthcha, Sajid Javid, taic nan tagraichean eile 'son rannsachaidh neo-eisimeilich air casaidean gu bheil dìmeas air Ioslam anns a' Phàrtaidh Thòraidheach.

Ìre na h-Atmhorachd

Thuit ìre na h-atmhorachd air a' mhìos seo chaidh ann am pàirt le buaidh chosgaisean siubhail nas lugha an dèidh shaor-làithean na Càisge. Bha clàr an CPI aig 2% 'san Ògmhios sìos bho 2.1% sa Ghiblean.

Iomairt a' Chinn-Suidhe Trump

Chuir an Ceann-Suidhe Trump iomairt 'son an taghaidh an ath-bhliadhna air bhonn ann am Florida. Thuirt e gu bheil farmad aig a' chòrr den t-saoghal do shoirbheachas eaconomach nan Stàitean Aonaichte.

Deoch làidir

Thuit na chaidh a reic de dheoch làidir ann an Alba dhan ìre as lugha ann an 25 bliadhna. Seo na ciad fhigearan bho chaidh bun-phrìs a stèidheachadh an-uiridh, agus tha iad a' sealltainn lùghdachadh de 3%. Ach tha Albannaich san fharsaingeachd a' ceannach 19 aonadan de dheoch làidir a h-uile seachdain, nuair is e 14 aonadan an ìre as motha a thathas a' moladh. Thuirt Rùnaire na Slàinte gu bheil adhbhar dòchais ann gu bheil am poileasaidh ag obair, ged a tha an àireamh bàis le deoch làidir ann an Alba gu math àrd seach mar a tha ann an dùthchannan eile.

Certas Energy

Gheall a' chompanaidh a tha a' cur a chonnaidh dha na h-Eileanan Siar gun lean iad orra le cùmhnantan saor-thoileach 'son dèanammh cinnteach gum bi farpais sa mhargaidh. Bha gearainean ann gun robh Certas Energy a' gabhail brath air an smachd a bh' aca air a mhargaidh sna h-Eileanan agus thàinig sin gu ceann bho chionn còig bliadhna nuair a rinn Ùghdarras na Farpais agus na Margaidh rannsachadh air an t-suidheachadh. Ged a cho-dhùin an rannsachadh sin nach robh Certas a' dèanamh dad ceàrr, chuir a' chompanaidh modhan obrach ùra air dòigh an an àm agus leig iad fhaichinn a-niste gun cum iad orra leotha sin.

Taighean croite airson cùraim

Nì Comhairle nan Eilean Siar rannsachadh air an dòigh sa bheil e a' tighinn air daoine croitean agus taighean-croite a reic mu choinneimh chosgaisean cùraim. Tha feadhainn de na buill a' cur teagamh a-niste anns a' chomhairle laghail air an deach am poileasaidh sin a stèidheachadh. Agus nam b' e agus gu bheil a' Chomhairle ceàrr dh'fhaodadh tighinn orra mòran airgid a phàigheadh air ais. Cumaidh a' Chomhairle coinneamh shònraichte do bhuill air a' chuspair ro dheireadh an t-Samhraidh.