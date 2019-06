Tha boireannaich na h-Alba air a bhith trang a' trèanadh air thoiseach air a' gheam mòr aca an-diugh.

Feumaidh iad buannachadh an aghaidh Argentina ann am Paris ma tha cothom sam bith gu bhith aca fuireach anns an fharpais.

Tha Ailean MacLeòid air an sgioba a leantainn gu prìomh bhaile na Frainge.