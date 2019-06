Iomairt Sgoil Thoirbheartain

Tha pàrantan ann an Toirbheartan air iomairt a chur air chois airson bun-sgoil na sgìre fhosgladh as ùr.

Dhùin an sgoil bho chionn 7 bliadhna, agus sreath do dh'aithisgean a' togail cheistean mun adhartas a bha a' chlann a' dèanamh.

Ach às dèidh do phàrantan coinneachadh ri oifigich bho roinn an fhoghlaim, tha iad a-nise ag ullachadh plana airson an sgoil ath-stèidheachadh aig cridhe na coimhearsnachd.

Tha Padraig MacAmhlaigh ag aithris.