Croit airson cùram

Nì Comhairle nan Eilean Siar ath-sgrùdadh air am poileasaidh aca a bhith a' toirt air daoine croitean agus taighean-croite a reic airson na cosgaisean cùram aca a' phàigheadh.

Thèid coinneamh a chumail leis an ùghdaras ionadal a' dheasbad a bheil am poileasaidh aca ceadaichte fon an lagh.

Aig an ìre seo chan eil aca ach beachd luchd-lagha gu bheil seo a-rèir nan riaghailtean, agus comhairle bho Riaghaltas na h-Alba gu bheil e an urra rutha fhèin ciamar a chuireas iad an lagh an sàs.

Seo Aonghas Dòmhnallach.