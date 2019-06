Croit airson cùram

Image caption Cumaidh a Chomhairle coinneamh shònraichte do bhuill air a' chuspair, ro dheireadh an t-samhraidh.

Chaidh aontachadh rannsachadh a dhèanamh air poileasaidh Chomhairle nan Eilean Siar a tha toirt air daoine an dachaigh croit a chreic mu dh'fheumas iad pàigheadh airson cùram.

Tha an lagh an dràsta a' toirt cead dhan a' Chomhairle measadh a dhèanamh air maoin dhuine sam bith a th'ann an dachaigh cùram, feuch an urrain dhaibh pàigheadh air a shon.

Thèid rannsachadh poileasaidh a dhèanamh gu h-àraid mar a tha e a' bualadh air croitearan.

Bho 2004, tha a' Chomhairle air a bhith a' toirt air croitearan, taighean agus croitean a chreic airson paigheadh airson cùram.

A' bruidhinn ri Radio nan Gàidheal, thuirt an Comhairliche, Calum Mac a'Mhaoilein, "Tha seo air tighinn bho fhear-lagh a thug seachad beachd".

"Ach tha mi a' creidsinn nach leigeadh tu leas ach a dhol sios an t-sràid agus fhaighneachd dhan a h-uile fear-lagh ris an tachradh tu is bheireadh iad dhut beachd eadar-dheallaichte.

"Agus tha sinn air co-dhùnadh poileasaidh a dhèanamh air àon bheachd agus feumaidh sinn coimhead air a seo a-rithist ach an e beachd ceart a th'ann", thuirt e.

Sabaid

Tha Iain MacIomhair, agus na bhuineas dha, air a bhith sabaid an aghaidh iarrtais bho Chomhairle nan Eilean Siar, taigh a mhàthair a reic, às dèidh dhith a dhol a-steach a dhachaigh cùram.

Tha iad teagmhach mu dheidhinn còirichean na Comhairle sin a dhèanamh.

Thuirt Mgr MacIomhair: "Chunnaic mi mionaidean a thàinig bho choinneamh ann an Pàrlamaid na h-Alba ann an 2012 air an dearbh chuspair seo far an robh iomadach luchd eòlaiche croitearachd a thaobh lagh is eile an lathair a sin.

"Bha e gu math soilleir bhon a chòmhradh a chaidh a chlàradh nach robh aonta no cìnnt sam bith aca timcheall air a' cheist a tha seo", thuirt e.

Riaghailtean

Fhuair a' Chomhairle litir bho Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gun robh e an urra riutha fhèin ciamar a chuireadh iad na riaghailtean an gnìomh.

"Bha an litir seo a dol air ais gu 2009", thuirt Mgr Mac a' Mhaoilein.

"Thuirt iad gum feumadh a' chomhairle beachd a ghabhail agus tha mise den bheachd, .... nach robh e builleach ceart aig an àm agus a h-uile sian a rinn sinn bhon uairsin nach eil e builleach ceart, agus gu feum sinn sùil eile a thoirt air, feuch gun dè dòigh as fheàrr air seo a ghabhail san ùine ri teachd", thuirt e.

Ach thuirt Iain MacIomhair gu bheil cus aig a' Chomhairle ri chall airson gèilleadh a-nis.

"Tha mise den a bheachd nach eil iad a' dol a dh'atharrachadh seo is gu feum sinn sabaid airson atharrachadh fhaighinn. Tha e gu math follaiseach gu bheil an lagh fada bho bhith soilleir timcheall air taigh croite", thuirt e.

Cumaidh a Chomhairle coinneamh shònraichte do bhuill air a' chuspair, ro dheireadh an t-samhraidh.