Plana airson Sgoil Thoirbheartain

Image caption Bun-Sgoil Thoirbheartain

Tha pàrantan ann an Toirbheartan ag iarraidh gun fhosglar an sgoil sa bhaile as ùr.

Tha seachd bliadhna bho dhùin an sgoil is an àireamh chloinne air a dhol sìos agus às dèidh do sreath de dh'aithisgean bho luchd-sgrùdaidh ceistean a thogail mun adhartas a bha a' chlann a' dèanamh.

Ach às dèidh do phàrantan coinneachadh ri oifigich bho roinn an fhoghlaim, tha iad a-nis ag ullachadh plana airson gum bi an sgoil aig cridhe na coimhearsnachd a-rithist.

Bho dhùin an sgoil tha pàrantan air a bhidh a' cur an cuide chloinne gu sgoil Shìldeig 7 mìle chun Iar no gu Ceann Loch Iù 10 mìle chun Ear, ach cha deach an sgoil a dhùnadh gu foirmeil.

Feum

Tha pàrantan a-nis ag ràdh gu bheil an t-àm ann dèanamh soilleir do Chomhairle na Gàidhealtachd gu bheil feum air ath-bheòthachadh tighinn air an sgoil.

Tha iad ag ràdh gu bheil àireamh na cloinne sa bhaile ag èirigh 's gum bi tuilleadh dhiubh a' dol dhan sgoil sna bliadhnaichean ri teachd.

Seach nach eil sgoil sa bhaile tha iad ag ràdh gu bheil e a' cur bàcadh air daoine gluasad a-staigh dhan àite agus gu bheil sin cuideachd na chnap-starra do ghnìomhachasan is cothroman cosnaidh tighinn a-steach.

Ach tha cuid sa sgìre teagmhach gum bi an sgoil a' fosgladh as ùr.

Togalach

Chaidh Murchadh MacCoinnich dhan sgoil anns na 60's. Thuirt e: "Chan eil feum sam bith ann an togalach a tha air a bhith dùinte 7 bliadhna. Anns na geamhraidhean, gun teas, tha fhios gu bheil e damp na bhroinn.

"Tha thìde ann rudeigin a dhèanamh leis an togalach. Cha deach dad a dhèanamh ris bhon a dhùin an sgoil.

"Nuair a bha mise innte bha eadar 18 agus 20 innte. Tha na pàrantan ag iarraidh gum bidh 15 innte mus gabh i fosgladh, ach chan fhaic mi gum faigh iad sin", thuirt e."

Thuirt neach-labhairt bho Chomhairle na Gàidhealtachd nach eil e san amharc aca an-dràsta a dhol air adhart le co-chomhairleachadh poblach le amas gum bi an sgoil a' dùnadh gu foirmeil.

An àite sin, bidh pàrantan a' tachairt ri oifigich bho roinn an fhoghlaim mun àm seo an ath-bhliadhna airson beachdachadh mun phlana airson gum fosgail an sgoil as ùr.