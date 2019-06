Tè à Eilean nan Ròn ga cuimhneachadh

Bha cèilidh air taobh a Tuath na h-Alba air an deireadh sheachdain, a' comharrachadh beatha an neach mu dheireadh a bha beò den fheadhainn a dh'fhàg Eilean nan Ròn o chionn còrr is 80 bliadhna.

Chaochail Citidh Anna NicCuithein aig toiseach na bliadhna, agus i 100 bliadhna dh'aois.

Bha i pòsda air fear à Uibhist, chuir i seachad a chuid mhòr de a beatha ann an Sasainn, ach bhiodh i fhathast a'tadhal air an sgìre san deach a togail.

Mar a tha Padraig MacAmhlaigh ag aithris, bha dithis de na nigheannan aice am measg na chruinnich aig cèilidh ann an Sgeiridh airson cuimhneachadh oirre