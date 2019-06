Iomairt Ghreenpeace a' leantainn sa Chuan a Tuath

Image copyright Greenpeace Image caption Thòisich an clàr-ola a' gluasad gu muir oidhche Haoine às dèidh bacadh de shia là le luchd-iomairt Greenpeace.

Thuirt a' bhuidhean iomairt Greenpeace gu bheil iad air bacadh a chur air clàr-ola aig BP 's gu bheil e air an rathad air ais bhon Chuan a Tuath.

A rèir Greenpeace, dh'fheuch iad ri luchd-iomairt a chur air bòrd a' chlàir-ola a-rithist ach dh'fhàilich sin orra, ach thuirt iad gun deach am bàta aca fhèin seachad air a' chlàr-ola 83 mìle far chosta na h-Alba mu 1f Didòmhnaich, agus às dèidh sin, gun do thionndaidh an clàr air ais air an t-slighe a ghabh e a-mach à Linne Chrombaidh.

Seo an ochdamh là den iomairt aig Greenpeace agus iad a' feuchainn ri stad a chur air BP bho bhith tòiseachadh aig tobar ùr aig raon-ola Vorlich cus cothrom a bhith aca air 30 millean baraill de dh'ola a tholladh.

Cunnart

Dhearbh Poileas Alba gun deach 14 neach a chur an grèim uile gu lèir bho Dhìdòmhnaich seo chaidh nuair a thòisich an iomairt, feadhainn air a' chlàr-ola fhèin agus feadhain eile air tìr.

Dh'iarr Àrd-Stiùiriche Ghreenpeace, John Sauven, air BP gun a bhith a' tòiseachadh air obair-tollaidh agus tionndadh gu cumhachd ath-nuadhachail.

Thuirt fear-labhairt BP gu bheil an iomairt aig Greenpeace, fhad 's a tha an clàr-ola aig muir, a' cur beatha an luchd-obrach agus beatha dhaoine eile a tha a' dol an sàs ann an cunnart.

"Tha bristeadh an lagh a' dol an seo agus tha iad a' dol an aghaidh nan òrdughan cùirte a chaidh a chur an gnìomh an aghaidh Ghreenpeace.

"Tha Greenpeace a dh'aona ghnothach a' bristeadh an lagh", thuirt e.