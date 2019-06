Duais eile airson a' Bhaile Ùir

Thill Cupa MhicTàmhais a Bhàideanach uair eile is Baile Ùr an t-Slèibh a' dèanamh a' ghnothaich 3-0 air Gleann Urchadain aig Pàirc a' Bhucht.

Tha sgioba PJ Mhic an Tòisich a-nise air an cupa a thogail ceithir bliadhna ann an sreath.

Lean an geama pàtran a tha air a bhith ann ann an cuairtean deireannach gu leòr anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Thòisich sgioba a' Ghlinne gu math le iomain luath, tarraingeach.

Cha do ghabh iad brath air na cothroman a bh' aca is buille ann cuideachd nuair a chaidh Connor Golabek dheth is e air a ghoirteachadh.

Smachd

Ged a thill Golabek san dàrna leth, cha robh e fut is chaidh e far na pàirce a-rithist.

Bha buille ann dhan Bhaile Ùr cuideachd is Connor Jones air a thoirt dhan ospadal le droch bhrag mun cheann.

Ghabh Jamie Robinson àite ann am meadhan na pàirce is thug esan buaidh le Baile Ùr an t-Slèibh a' gabhail smachd air a' gheama.

Bha coltas ann gun robh iad air a dhol air thoiseach tro Evan Menzies san dàrna leth ach bha e san D ro thràth.

Cha do chuir sin ach dàil air an tadhal. Thàinig e is beagan is uair a thìde air a cluich, Iain Robinson le rocaid dhan lìon às dèidh dhan bhall tighinn far Lachlain Mhic a' Ghobhainn aig sgioba a' Ghlinne.

Bha làmh an uachdair gu tur aig a' Bhaile Ùr a-nise is Gleann Urchadain a' tuiteam air ais.

Chruthaich Robinson òg an tadhal a rinn cinnteach gun cumadh iad an cupa le sia mionaidean air fhàgail, a' stiùireadh a' bhuill gu Evan Menzies a chuir dhan lìon e.

Cruaidh

Chuir Menzies gleans air a' chùis le tadhal eile anns na dìogan mu dheireadh.

3-0 air a' cheann thall is ged a bha sin rudeigin cruaidh air sgioba a' Ghlinne, bidh na cluicheadairean òga aca air na h-uimhir ionnsachadh bhon gheama.

'S e am prìomh amas a bhios ann dhaibh a-nise tilleadh dhan Phrìomh Lìog.

'S e là a' Bhaile Ùir a bha seo ge-tà is iad fìor airidh air. Chaidh Iain Robinson ainmeachadh mar shàr chluicheadair an là.

A' chiad chupa den t-seusan ann am Baile Ùr an t-Slèibh, is a h-uile coltas ann nach e an duais mu dheireadh a thogas iad am-bliadhna.