Bochdainn connaidh ri lùghdachadh

Tha còrr is an dàrna leth do dhachannan anns na h-Eileanan Siar a fulang bochdainn connaidh nuair a tha còrr is deich 'sa cheud do theachd a-steach ga chosg air connadh.

Tha dòchas ann gun atharraich seo ged tha, agus Riaghaltas na h-Alba air gabhail ri bile a tha ag amas air bochdainn connaidh a lùghdachadh bhon ceithreamh chuid do theaghlaichean na dùthcha gu dìreach 5%. Seo am fear naidheachd poilitigeach againn Darren Linc.