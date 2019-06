"Astar ri dhol" a thaobh Oighreachd a' Chrùin

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gu bheil "astar ri dhol" fhathast a thaobh chumhachdan agus teachd a-steach Oighreachd 's Chrùin a chur ann an làmhan mhuinntir nan eilean.

Bha fear-gairm an ùghdarrais, Tormod Dòmhnallach, a' bruidhinn is Comhairle nan Eilean Siar am measg bhuidhnean a tha a' dol air adhart le sgeamaichean pìleat a thaobh Oighreachd a' Chrùin.

Tha seo mar phàirt de chrathadh air Oighreachd a' Chrùin ann an Alba bho chaidh na cumhachdan a ghluasad bho Westminster gu Holyrood.

Chaidh ceithir sgeamaichean a thaghadh airson sgeamaichean pìleat.

Bidh Comhairle nan Eilean Siar ag obair ann an co-bhanntachd ri Urras Oighreachd Ghabhsainn, is sgeamaichean cuideachd aig Comhairle Arcaibh, Comhairle Shealtainn, is Bòrd Iasgaich Bhradain Sgìre Fhoirthe.

Fon sgeama aca, bidh Comhairle nan Eilean Siar is Urras Oighreachd Ghabhsainn a' co-dhùnadh air ceadan 'son sgeamaichean cumhachd aig muir ann an sgìre mara Ghabhsainn agus tro na h-Eileanan an Iar.

Thathas an dòchas gun tig uachdaran coimhearsnachd eile an sàs san àm ri teachd.

Thuirt an Comh. Dòmhnallach gur e ceum cudromach a tha seo ach gu bheil na h-uimhir ri dhèanamh fhathast.