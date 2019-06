Cus bhanaichean-campachaidh an Uibhist?

Ged a tha mòran a bharrachd làraich campachaidh ann an Uibhist seach mar a bha, tha na h-uidhear do luchd-turais fhathast gan seachnadh.

Tha mar a tha daoine a pàirceadh bhanaichean-campachaidh far an togair iad air a bhith a' cur cais air cuid a mhuintir an àite airson bliadhnaichean, agus tha iad a nis airson stad a chuir air.

Tha beachdan air nochdadh cuideachd nach bu chòir bhanaichean-campachaidh a cheadachadh air aiseigean as aonais dearbhadh gu bheil àite-fuirich clàraichte a feitheamh orra.

Ach mar a tha Shona NicDhòmhaill ag aithris, cha bhiodh rudeigin mar sin furasta a' chuir an sàs.