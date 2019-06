Cead do chìsean-parcaidh am Muile

Image copyright M J Richardson / Geograph

Bhòt comhairlichean ann an Earra-Ghàidheal 'son cìsean-parcaidh a chur an sàs ann am Muile.

Bha na h-uimhir de chonnspaid ann mu na molaidhean gus cìs de £9 gach là a stèidheachadh 'son parcadh aig cuid de phaircean-chàraichean san eilean.

A rèir na Comhairle, tha feum air cìsean ùra is tòrr a bharrachd chàraichean ann am Muile bho chaidh RET a chur an sàs.

Às dèidh deasbaid a mhair trì uairean a thìde Diciadain, bhòt comhairlichean air Comataidh Latharna is nan Eilean 4-3 airson a dhol air adhart leis na planaichean.

Lasachadh

Dh'aontaich iad na planaichean atharrachadh gu ìre ge-tà, is ticead bliadhnail 'son daoine a tha a' fuireach ann an Eilean Ì gu bhith ri fhaighinn 'son £95, seach £475 mar a bhathas a' moladh.

Bidh cuideachd ticead bliadhnail £95 ann do dhaoine a tha a' cleachdadh pairce-chàraichean Chreag an Iubhair.

Bha daoine a tha a' fuireach ann an Eilean Ì am measg na bha mì-thoilichte mu na planaichean, is gu leòr a' fàgail an càraichean ann am Muile mus tèid iad air an aiseig dhan eilean.

Thàinig 25 neach à Muile dhan choinneimh san Òban Diciadain airson cur an aghaidh nam molaidhean, is iad ag ràdh nach robh comhairlichean ag èisteachd ri draghan na coimhearsnachd.