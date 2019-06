Dragh mu thaic-airgid

Image copyright Gerald Massey / Geograph Image caption Parlamaid na h-Alba

Thèid riochdairean bho Chomhairle nan Eilean Siar a Phàrlamaid na h-Alba an ath-seachdain a dh'innse cho cudromach 's a tha taic-airgid Eòrpach dhan sgìre.

Tha iad airson dèanamh soilleir gum feum rudeigin a bhith air a cur na h-àite às dèidh Brexit.

Tha an taic-airgid a th' air a bhith ann bho chionn sia bliadhna - Stòras LEADER - a' tighinn gu ceann ann an 2020.

Thuirt a' Chomhairle gun tàinig luach £36m a dh'eaconomaidh nan eilean bhuaithe sin, agus tha draghan ag èirigh is an stòras a' tighinn gu crìoch.

Gealltainn

Ged a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air gealltainn gum bi maoin eile ann, chan eil mòran fiosrachaidh ann mu dheidhinn.

Tha Comataidh Bun-reachd agus Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a' dèanamh sgrùdaidh air an t-suidheachadh a bhios ann às dèidh Brexit.

Thèid buidheann bho Chomhairle nan Eilean Siar air beulaibh na comataidh air an 19mh là den Òg-mhios.

Chuir a' Chomhairle fiosrachadh chun na comataidh mar-thà agus iad ag iarraidh gum bi storas ùr sùbailte ann, le amasan agus dè ghabhas prìomhachas airson 's gun dèilig e le dùbhlain sgìrean iomallach sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan.

Taic

Bho thòisich taic-airgid a' tighinn bhon Roinn Eòrpa a dh'Alba an toiseach ann an 1991, tha cuideachadh air a bhith ann dha sgìrean sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan far nach eil uidhir de dhaoine a' fuireach.

Tha taic air a bhith ann airson ghnothaichean mar dhrochaidean, rathaidean, cabhsairean is pròiseactan mòra eile.

Tha turas na Comhairle gu Holyrood mar phàirt de dheasbad nas fharsainge mu mhaoin an EU às dèidh Brexit.