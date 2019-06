Luchd-iùil a' bhòtadh air tairgse ùir

Tha baileat ùr air fosgladh am measg luchd-iùil nam plèanaichean air Ghàidhealtachd mu thairgse pàighidh bho HIAL.

Tha eas-aonta air a bhith a' leantainn is buill an aonaidh Prospect air tairgse de dh'àrdachadh 2% a dhìultadh is iad a' sireadh 10%.

Dh'fhàg stailc aon là sa Chèitean sia de phuirt-adhair na h-Alba dùinte.

Bha stailc eile gu bhith ann Dicadain an 12mh den Òg-mhios gus an tàinig tairgse ùr.

Tha iomairt-obrach cuideachd air a bhith a' dol air adhart bho thoiseach a' Ghiblein.

Cothrom

Thuirt Prospect gu bheil an tairgse ùr bho HIAL "diofraichte gu leòr" bhon tairgse mu dheireadh is gum bu chòir cothrom a thoirt do bhuill beachdachadh air.

Dh'fhosgail am baileat Diciadain is dùinidh e air an 28mh den mhìos.

Chan eil Prospect a' toirt comhairle dha na buill air ciamar a bu chòir dhaibh bhòtadh.

Thuirt Prospect cuideachd gun tèid an iomairt-obrach a stad fhad 's a tha am baileat fosgailte.

Dh'innis iad ge-tà gun tòisich e às ùr air an 29mh den mhìos mura gabh buill ris an tairgse.