Geama mòr an Uibhist

Tha geama mòr ball-coise ann an Uibhist oidhche Mhàirt is cothrom ann cuairt dheireannach Chupa an t-Samhraidh a ruighinn.

Thèid Beinn nam Fadhla an aghaidh Bharraigh ann an Lionacleit aig 6.30f.

Ged a tha Barraigh a' dèanamh nas fheàrr na Beinn nam Fadhla thuige seo am-bliadhna, fhuair iad fìor dhroinneadh 8-0 bho Wick Groats ann an Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd Disathairne.

Bidh na Barraich airson sin a chur air an cùl sa bhad, ged a bhios Beinn nam Fadhla ag amas air buille eile a thoirt seachad.

Tha Southend mar-thà troimhe dhan chuairt dheireannaich de Chupa an t-Samhraidh, a bhios ann Disathairne.

Seo mar a tha na geamaichean ionadail an t-seachdain seo:

Dimàirt 11.6.19

Cupa an t-Samhraidh - Iar Chuairt Dheireannach

Beinn nam Fadhla - Barraigh (6.30f)

Dihaoine 14.6.19

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Caol Àcainn - Port Rìgh (7.30f)

Disathairne 15.6.19

Cupa an t-Samhraidh -A' Chuairt Dheireannach

Southend - Beinn nam Fadhla / Barraigh

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Malaig - Slèite is an Srath (2.30f)

Juniors Phort Rìgh - An Caol (6f)

GA United - Gleann Eilg (6f)