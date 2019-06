Tha 300 bliadhna ann an diugh bho Bhlàr Ghleann Seile, blàr a thug a' chiad aramach Seumasach gu crìoch.

Bha an cath, a chaidh le feachdan an riaghaltais, na bhuile mhòr dha na Seumasaich agus bha còrr is fichead bliadhna ann mas deach oidhearp armailteach eile a dhèanamh às leth nan Stiubhartach.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh MacIomhair...