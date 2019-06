Poileas Alba "gu math misneachail" mu chùis Renee NicRath

Thuirt Poileas Alba gu bheil iad gu math misneachail gum faigh iad lorg air fianais ùir ann an cùis Renee NicRath.

Chan fhacas Renee, a bha 36, agus a mac, Anndra, a bha 3, bhon 12mh den t-Samhainn 1976.

Chaidh an càr aig a' Bhean-phòsta NicRath fhaighinn na theine air oir an A9 12 mìle deas air Inbhir Nis an là sin.

Bha na poilis a' bruidheann agus rannsachadh a leantainn aig cuaraidh Leanach faisg air Inbhir Nis. Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris: