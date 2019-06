Iomairt air an A82

Dh'innis Poileas Alba gun deach 21 neach a ghlacadh air an A82 air an deireadh-sheachdain is iad a' draibheadh ro luath.

Bha seo timcheall air Mòinteach Raineach agus Gleann Comhann.

Am measg nan cùisean a bh' ann, bha fireannach, 33, a' dol 105 msu agus fireannach eile, 41, a' dol 90 msu.

Bha an dithis a' siubhal ann an càraichean.

Thuirt Poileas Alba gu bheil cus astair gu tric ag adhbharachadh thubaistean.

Thuirt iad gum faodadh astaran a chunnaic iad air an A82 air an deireadh-sheachdain sgrios a dhèanamh.