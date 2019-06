Tòraidhean

Tha an fheadhainn a tha a' seasamh airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich a' foillseachadh am planaichean. Tha gu 5f an-diugh aca airson an ainm a chur air adhart gu h-oifigeil airson àite Theresa May a ghabhail mar cheannard agus mar Phrìomh Mhinistear. Tha aon duine deug air innse aig an ìre seo gu bheil iad an dùil seasamh. Tha fear dhiubh - Boris Johnson - ag ràdh gun gearradh e cìs a' chosnaidh do dhaoine air tuarastal nas motha ann an Sasainn, a' Chumrigh agus Èirinn a Tuath. Tha Rùnaire na h-Obrach agus nam Peinnseanan, Amber Rudd, a' cur taic ri Jeremy Hunt, a thuirt e gu bheil e ga fhaicinn fhèin "mar dhrochaid" eadar an EU agus Breatainn. Agus tha cuideam air Mìcheal Gove tarraing a-mach às an rèis an dèidh dha aideachadh gun do chleachd e cocain na h-uimhir de thursan nuair a bha e na fhear-naidheachd bho chionn còrr 's 20 bliadhna.

Eaconomaidh

Bha crionadh 0.4% ann an eaconomaidh Bhreatainn anns a' Ghiblean a rèir nam figearn oifigeil às ùire. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gur e roinn tionnsgalachd as motha a dh'fhulaing le crìonadh de 3.9%. Thuirt an ONS gur e factaraidhean chàraichean a' dùnadh agus eagal gum biodh Brexit gun aonta ann as motha a thug buaidh air na figearan sin.

Clàr-ola

Tha clàr-ola, a bha ga tarraing ann an Linne Chrombaidh, na tàmh an-dràsta an dèidh do luchd-iomairt Ghreenpeace a dhol air bòrd oirre an-raoir. Shreap dithis air a' chlàr-ola, a bhoinneas dhan chompanaidh Transocean a tha ag obair do BP, agus iad ag iarraidh stad air tolladh airson ola ùr. Chàin BP na rinn muinntir Ghreenpeace ach thuirt iad gu bheil iad iadsan mar chompanaidh a' strì fad na h-ùine airson truailleadh carbon a sheachnadh cho mòr 's as urrainn dhaibh.

Renee NicRath

Chaidh cuaraidh faisg air Inbhir Nis a thràghadh agus poilis a' rannsachadh cùis Renee NicRath agus a mac Anndra a chaidh a dhìth bho chionn còrr 's 40 bliadhna. Chaidh an t-uisge a phumpadh a-mach à Cuaraidh Lèanaich faisg air Cùil Odair. Thèid am poll agus gainmheach a tha air làr na cuaraidh a thoirt air falbh airson rannsachadh foreansaig.

Britheamhan

Chaidh iarraidh air britheamhan air feadh Alba beachdachadh air binn anns a' choimhearsnachd mar dhòigh air boireannaich so-leònta a chumail a-mach às a' phrìosan. Thèid an lagh atharrachadh a dh'aithghearr gus am bi binn bliadhna air a mheas mar an ùine as giorra seach trì mìosan mar a th' ann an-dràsta. Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Humza Yousaf, gun toir sin cothrom do bhritheamhan dèiligeadh ris na h-adhbharan as coireach gu bheil boireannaich a' bristeadh an lagh a-rithist an dèidh an saoradh às a' phrìosan.