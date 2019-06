Poileas Alba "gu math misneachail" mu chùis Renee NicRath

Image copyright Poileas Alba Image caption Tha Cuaraidh an Lèanaich a-nise air a dhrèanadh.

Thuirt Poileas Alba gu bheil iad gu math misneachail gum faigh iad lorg air fianais ùir ann an cùis Renee NicRath.

Chan fhacas Renee, a bha 36, agus a mac, Anndra, a bha 3, bhon 12mh den t-Samhainn 1976.

Chaidh an càr aig a' Bhean-phòsta NicRath fhaighinn na theine air oir an A9 12 mìle deas air Inbhir Nis an là sin.

Image copyright Poileas Alba Image caption Renee is Anndra MacRath

Cha d'fhuaireadh riamh ge-tà sgeul oirre neo air Anndra.

Dh'innis na poilis sa Chèitean gun rachadh an t-uisge a thoirt à Cuaraidh an Lèanaich air iomall Inbhir Nis, faisg air Blàr Chùl Lodair, mar phàirt den rannsachadh aca.

Tha iad a-nise air an cuaraidh, anns an robh 13 muillean liotair de dh'uisge, a dhrèanadh.

Image caption Chaidh an t-uisge a sgaoileadh ann an achadhaidhean faisg air làimh.

Thèid sgrùdadh foreansaig a dhèanamh air poll agus gainmheach bho ghrunnd a' chuaraidh.

"'S e dùbhlan mòr a bh' ann an t-uisge a thoirt às a' chuaraidh ach tha sinn air adhartas air leth a dhèanamh ann an ùine ghoirid", thuirt an Det Insp Brian Geddes bho Phoileas Alba.

"Tha an sgioba air fad gum math misneachail gum faigh sinn fianais fìor chudromach anns na seachdainean ri thighinn a tha sinne a' creidsinn a bha air falach san Lèanach.

"Tha mi airson is gum bi fios aig teaghlach Renee is Anndra nach fàg sinn an làrach gus am bi sinn air gach òirleach a rannsachadh", thuirt e.